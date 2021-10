33-Jährige überschlagt sich mit Auto im Graben

Eine 33 Jahre alte Frau hat sich zwischen Ratzeburg und Salem mit ihrem Auto überschlagen und ist dabei verletzt worden. Die Fahrerin kam aus ungeklärter Ursache am Freitagabend mit ihrem Wagen von der Landstraße 203 ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit dem Wagen schrammte sie den Angaben zufolge an einem Baum vorbei, überschlug sich und blieb in einem Graben liegen. Die 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Genaue Angaben zur Schwere der Verletzung konnte die Polizeisprecherin nicht machen. Lebensgefahr bestehe aber keine.

Eine 33 Jahre alte Frau hat sich zwischen Ratzeburg und Salem mit ihrem Auto überschlagen und ist dabei verletzt worden. Die Fahrerin kam aus ungeklärter Ursache am Freitagabend mit ihrem Wagen von der Landstraße 203 ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit dem Wagen schrammte sie den Angaben zufolge an einem Baum vorbei, überschlug sich und blieb in einem Graben liegen. Die 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Genaue Angaben zur Schwere der Verletzung konnte die Polizeisprecherin nicht machen. Lebensgefahr bestehe aber keine.