34-Jähriger bei Gewaltverbrechen tödlich verletzt

Ein schwer verletzter Mann, der am 6. Dezember in Wedel (Kreis Pinneberg) bei Hamburg gefunden worden ist, ist Opfer einer Gewalttat geworden. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, starb der 34-Jährige bereits am 10. Dezember in einem Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fundort des Opfers vor einer Sozialunterkunft vermutlich nicht der Tatort. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

