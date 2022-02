35-jährige bei Explosion in Gartenlaube schwer verletzt

Eine 35 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Sonntag bei der Explosion eines Gaskochers in einer Gartenlaube schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete, bereitete sich die Frau wohl am späten Abend in einem Gartenhaus eines Kleingartenvereins im Stadtteil Höchst mit einem Gaskocher eine Mahlzeit zu und legte sich dann schlafen. Als sie aufwachte, soll sie sich eine Zigarette angezündet haben. Dabei kam es zur Explosion, bei der die Frau erhebliche Verbrennungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

