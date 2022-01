38-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer: SEK-Einsatz

Ein 38-Jähriger soll in Gronau Polizisten mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten hätten den Mann wegen einer brennenden Mülltonne ansprechen wollen, teilte die Polizei am Sonntag in Borken mit. Der Gronauer sei stattdessen mit dem Messer auf die Beamten zugekommen. Dann habe er sich in seine Wohnung zurückgezogen. Die Polizei forderte Spezialkräfte zur Verstärkung an. Die SEK-Beamte hätten ihn unverletzt festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

