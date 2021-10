4:2 in Lugano: Eisbären gewinnen letztes CHL-Gruppenspiel

Die Eisbären Berlin haben sich mit einem Auswärtssieg aus der diesjährigen Champions Hockey League (CHL) verabschiedet. Am Mittwochabend gewann der deutsche Meister beim schweizerischen Spitzenclub HC Lugano mit 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Matt White erzielte zwei Tore, außerdem trafen Blaine Byron und Giovanni Fiore für die Hauptstädter, die allerdings schon vor dem abschließenden Vorrundenspiel keine Chance mehr hatten, sich für das Achtelfinale des Eishockey-Europapokals zu qualifizieren.

Vor 2166 Zuschauern in der Cornèr Arena ließen die Gastgeber anfangs nicht erkennen, dass sie unbedingt einen Sieg brauchten, um noch in die K.o.-Runde einzuziehen. Stattdessen bestimmten die Berliner das Spiel, ließen kaum Chancen zu und gingen dank eines Tores von White mit einer verdienten Führung in die erste Pause.

Nach dem Wiederbeginn erhöhte Byron im Powerplay, ehe sich die Hauptstädter eine fatale Schwächephase leisteten: Durch Treffer von Loïc Vedova und Bernd Wolf glichen die Schweizer innerhalb von 82 Sekunden aus. Im turbulenten Schlussabschnitt gelang White sein zweiter Treffer, kurz vor dem Ende sorgte Fiore für die Entscheidung zugunsten der Eisbären, die Lugano damit noch vom dritten Tabellenplatz in der Vorrundengruppe E verdrängten.