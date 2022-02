40.000 Euro Schaden bei Garagenbrand in Altenweddingen

Beim Brand einer Garage in Altenweddingen im Landkreis Börde ist am späten Samstagabend ein Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus, das gerade umgebaut wird und nicht bewohnt ist, konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kriminalpolizei ermittele zur Brandursache, hieß es.

