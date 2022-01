400 Kontakt-Meldungen nach Corona-Fall im Kieler Club «Max»

Nach der Ermittlung mindestens eines mit der Corona-Variante Omikron infizierten Teilnehmers einer Weihnachtsparty im Kieler Club «Max» haben sich mehr als 400 Menschen beim Gesundheitsamt als Kontaktpersonen registriert. Wie die Stadt am Montag mitteilte, werde mit weiteren Nachmeldungen gerechnet, weil über das Wochenende ein Server ausgefallen war. Aktuell könnten dem Ausbruch während der Veranstaltung zwölf direkt Infizierte und eine indirekt infizierte Person - ein ehemaliger Kontakt - zugeordnet werden.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen hat sich in Kiel mit Stand Sonntag auf 364,2 erhöht. Sechs Tage zuvor lag der Wert noch bei 153,3. Zurzeit sind in der Landeshauptstadt 1256 Menschen infiziert. Dabei sind nach Angaben der Stadt vor allem die 20- bis 39-Jährigen betroffen (etwa 53 Prozent). In der Woche zuvor war das Spektrum noch deutlich breiter.

«Ich appelliere an die Eigenverantwortung aller Kieler*innen, sich als Kontaktperson selbstständig in die Quarantäne zu begeben», appellierte Bürgermeisterin Renate Treutel angesichts der starken Belastung des Gesundheitsamtes. Dieses werde in den kommenden Wochen weiter personell verstärkt. Treutel vertritt derzeit den wegen Urlaubs abwesenden Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).