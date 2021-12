41-Jähriger in Halle mit Schlägen und Tritten verletzt

Ein 41-Jähriger ist in Halle mit Schlägen und Tritten verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zu Samstag zuvor mit den zwei mutmaßlichen Tätern in einer Straßenbahn verbal in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Aussteigen kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung. Der 41-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter seien vom Tatort geflüchtet, sagte eine Sprecherin. Nach einer umfassenden Suche konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Alle Personen waren den Angaben zufolge betrunken.

