Tatverdächtiger festgenommen 46-Jähriger in Itzehoe getötet: Mordkommission ermittelt

In Itzehoe ist ein 46-jähriger Mann leblos mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist ein 46-Jähriger getötet worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am späten Dienstagnachmittag leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Er habe mehrere Schnitt- und Stichverletzungen gehabt.

Mordkommision in Itzehoe ermittelt

Ein 40-jähriger Bekannter des Toten sei als Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Er soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar. Die Mordkommission in Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen.