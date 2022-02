4787 Corona-Neuinfektionen in MV: Inzidenz leicht gestiegen

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag 4787 Corona-Neuinfektionen registriert worden - und damit deutlich mehr als genau eine Woche zuvor. Am Dienstag vergangener Woche waren es 564 Fälle weniger. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock weiter mitteilte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht. Mit 1123,7 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete das Lagus ein Plus von 4,6.

Der Wert für Mecklenburg-Vorpommern lag damit weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mit 1441,0 angab - erneut ein Höchststand.

Die nach Altersgruppen höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern wies das Landesamt erneut für die 6- bis 11-Jährigen aus - der Wert lag bei 4282. Für die besonders gefährdeten Menschen im Alter ab 60 Jahren wurde die Sieben-Tage-Inzidenz mit etwa 370 angegeben.

In den Krankenhäusern des Landes wurden am Dienstag 349 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, 11 mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten mit Corona auf den Intensivstationen stieg im selben Zeitraum um 7 auf 80. Am Dienstag wurden 9 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, so dass sich die Gesamtzahl auf 1677 erhöhte.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Patienten mit Corona-Infektion je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg auf 7,9. Seit vergangenem Freitag gilt für das gesamte Land die Ampelstufe Orange.

Allerdings weist die risikogewichtete Corona-Stufenkarte für die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie für Schwerin die Stufe Rot aus. Weil dies für die Seenplatte mehr als drei Tag in Folge der Fall war, gelten hier seit Dienstag auf Basis der Corona-Landesverordnung erneut strengere Regeln. Entsprechende Maßnahmen waren zuvor für Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen in Kraft getreten.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern steigt allen Appellen zum Trotz kaum noch an. Die Quote der mindestens einmal Geimpften lag am Dienstag laut RKI unverändert bei 73,8 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten demnach 73 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben 52,7 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt.