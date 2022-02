50 000 Euro Sachschaden nach Scheunenbrand in Schmieritz

Bei einem Scheunenbrand in Schmieritz im Saale-Orla-Kreis ist ein Sachschaden von 50 000 Euro entstanden. Bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch wurden keine Personen verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Scheune waren landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge gelagert. Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei ermittelt.

