50.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Wolgast

In der Nacht zu Sonntag hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gebrannt. Die Hausbewohner wurden laut Polizei evakuiert, niemand sei verletzt worden. Der Sachschaden soll sich auf etwa 50.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung gegen den Wohnungsinhaber.

