50 Schafe und Lämmer verenden bei Scheunenbrand

Beim Brand einer Scheune in Staffelde (Oberhavel) sind etwa 50 Schafe und Lämmer verendet. Die Tiere seien am Samstag vor Ort verendet oder hätten von einem Tierarzt von ihren Leiden erlöst werden müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die restlichen Tiere seien auf eine Weide gebracht worden. Die Scheune stürzte nach Angaben der Polizei bei dem Feuer ein. Die Brandursache sei noch unbekannt. Kriminaltechniker haben die Ermittlungen aufgenommen.

