500 Menschen demonstrieren gegen Krieg in der Ukraine

Rund 500 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Koblenz gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Unter den Demonstranten war auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). Viele hatten blau-gelbe Flaggen mitgebracht und Schilder auf denen sie ein Ende des Kriegs forderten. «Put in jail» (ein Wortspiel aus dem Namen Putin und der Aufforderung, jemanden ins Gefängnis zu stecken) sowie «No war» (Kein Krieg) war auf Plakaten zu lesen. Die Kundgebung in der Innenstadt sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Jusos hatten dazu aufgerufen.

