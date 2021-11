53 Jahre alter Mieter stirbt nach Küchenbrand

Bei einem Feuer in der Küche ist in Dortmund ein 53 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Der Bewusstlose sei aus der völlig verrauchten Wohnung geborgen worden, aber noch vor Ort gestorben, teilte die Feuerwehr am Montag in Dortmund mit. Nachbarn hatten zuvor einen Rauchwarnmelder und Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Polizisten, die nah am Brandort waren, waren die ersten vor Ort. Sie traten die Eingangstür der Wohnung im dritten Stock ein und fanden den Mieter bewusstlos am Boden. Die Beamten zogen den Mann sofort ins Freie in einen Laubengang. Er starb trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche. Die Polizei ermittelt.

