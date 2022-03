54-Jähriger stirbt bei Überholmanöver auf Bundesstraße

Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Montag bei einem missglückten Überholmanöver gestorben. Der Mann habe auf einer Bundesstraße im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nahe der Stadt Südliches Anhalt versucht, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der 54-Jährige starb noch am Unfallort. Der Fahrer des zweiten Unfallautos wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt.

