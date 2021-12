56-Jähriger bei Brand in Hamburg-Bramfeld verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Bramfeld ist am Donnerstagabend ein 56-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Anwohner Feuerschein in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gemeldet. Der 56-Jährige Bewohner habe sich gerade noch ins Freie retten können. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung des 56-Jährigen sei durch den Brand unbewohnbar, teilte die Polizei mit. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst unklar. Der Mann kam laut Polizei vorerst bei Bekannten unter.

