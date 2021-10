5G-Campusnetz für Versuchsgut Köllitsch geht in Betrieb

5G-Campusnetz für Versuchsgut Köllitsch geht in Betrieb

Auf dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch bei Torgau sollen neue digitale Technologien für die Landwirtschaft getestet werden. An diesem Montag soll dafür ein neues 5G-Campusnetz in Betrieb genommen werden, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Vorfeld mitteilte. Zusammen mit der TU Dresden und dem Fraunhofer Institut wurde ein Test- und Demonstrationsfeld für derartige Zukunftstechnologien ins Leben gerufen. Vorgestellt werden verschiedene Anwendungsbereiche für den Mobilfunkstandard 5G in der Landwirtschaft - etwa Drohnen mit 5G-Bildübertragung oder Messung elektromagnetischer Felder.

Auf dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch bei Torgau sollen neue digitale Technologien für die Landwirtschaft getestet werden. An diesem Montag soll dafür ein neues 5G-Campusnetz in Betrieb genommen werden, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Vorfeld mitteilte. Zusammen mit der TU Dresden und dem Fraunhofer Institut wurde ein Test- und Demonstrationsfeld für derartige Zukunftstechnologien ins Leben gerufen. Vorgestellt werden verschiedene Anwendungsbereiche für den Mobilfunkstandard 5G in der Landwirtschaft - etwa Drohnen mit 5G-Bildübertragung oder Messung elektromagnetischer Felder.