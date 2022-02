6:2 gegen Krefeld: Eisbären Berlin bauen Tabellenführung aus

Die Eisbären Berlin haben ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter gefestigt. Am Sonntagnachmittag siegte der deutsche Meister gegen die Krefeld Pinguine mit 6:2 (2:0, 1:2, 3:0). Zach Boychuk steuerte zwei Tore zum klaren Heimerfolg der Hauptstädter bei, außerdem trafen Dominik Bokk, Frans Nielsen, Matt White und Simon Després.

Vor 4000 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bestimmten die Hausherren das Spiel von Beginn an. Neuzugang Bokk traf in seinem ersten Spiel für die Eisbären mit etwas Glück zur Führung: Eine Hereingabe des Angreifers prallte vom Schlittschuh eines Krefelders ins Netz. Nielsen baute den Vorsprung aus, als die Berliner erstmals in Überzahl spielten.

Auch im zweiten Drittel hatten die Gastgeber viele gute Torchancen, aber die Krefelder nutzten ihre Kontergelegenheiten nun konsequent: Arturs Kulda verkürzte für die Gäste. White stellte 83 Sekunden sspäter den alten Abstand wieder her, doch Ex-Eisbären-Profi Laurin Braun gelang in Unterzahl der erneute Anschlusstreffer des Tabellenletzten.

Im Schlussabschnitt waren die Hausherren dann das effizientere Team: Boychuk beruhigte mit seinem Tor die Nerven, ehe Després mit einem Unterzahltreffer und erneut Boychuk für ein klares Ergebnis sorgten.