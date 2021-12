62:83 in Berlin: Chemnitz kassiert höchste Saisonniederlage

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre bisher höchste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Sachsen verloren am Sonntag ihr Gastspiel bei Alba Berlin mit 62:83 (32:33). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Johannes Thiemann (14), Tim Schneider (13), Yovel Zoosman und Louis Olinde (je 12). Für die Niners erzielten Mindaugas Susinskas (18), Jonas Richter (11) und Isiaha Mike (10) die meisten Punkte. Nach der vierten Saisonniederlage mussten die vor diesem Spieltag auf dem dritten Rang liegenden Chemnitzer den Titelanwärter auch in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.

Die Gäste benötigten etwas Anlaufzeit, um ihren Rhythmus zu finden. Nach acht Minuten lag Alba mit 17:9 vorn, konnte sich in der ersten Halbzeit nicht weiter absetzen. Chemnitz konnte mit Spielwitz und engagierter Verteidigung den Rückstand bis zur Pause auf einen Zähler verkürzen. Allerdings waren die Sachsen nur eine Halbzeit in der Lage, dem Favoriten Paroli zu bieten.

Mit einem 16:4-Lauf auf 49:36 (25.) legten die Berliner zu Beginn des dritten Viertels den Grundstein zum Erfolg und bauten ihre Führung bis zur 32. Minute auf 69:46 aus. Die Chemnitzer scheiterten in erster Linie an ihrer schwachen Dreierquote. Von 33 Versuchen landeten nur acht im Berliner Korb.