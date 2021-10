63-Jähriger kommt bei Kletterunfall ums Leben

Ein 63 Jahre alter Mann aus Chemnitz ist am Freitag bei einem Kletterunfall in der Region Steinicht (Vogtland) ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, stürzte er an einem Felsen ab. Er sei mit seiner Familie unterwegs gewesen. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung waren seine Frau, sein Sohn und Enkelkinder dabei, als der Unfall geschah. Weiter Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

