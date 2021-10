68-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Dallgow-Döberitz

Ein 68-Jähriger ist auf der Bundesstraße B 5 bei Dallgow-Döberitz (Havelland) gegen einen Straßenbaum gefahren. Er starb an seinen dabei erlitten Verletzungen noch am Unfallort, wie das Einsatz- und Lagezentrum Brandenburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Mittwochmittag kam, war zunächst noch unklar.

