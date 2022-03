72-Jähriger bei Garagenbrand verletzt

Ein 72 Jahre alter Mann ist bei einem Garagenbrand im Kreis Kusel verletzt worden. Der Mann hatte in seiner Garage in Schönenberg-Kübelberg in der Nacht zum Donnerstag Knallgeräusche gehört, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Als er die Garage öffnete, sei ihm eine Flamme entgegen gekommen. Der Mann sei mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Schwere der Verletzungen sowie die Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

