75.000 Euro Schaden bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt ist am Donnerstag ein Schaden von rund 75.000 Euro entstanden. Ein bettlägeriger Mensch musste aus einer verrauchten Wohnung oberhalb des Brandherdes gerettet werden, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner der Brandwohnung seien von der Polizei ins Freie gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein Wohnzimmer und ein Balkon im zweiten Obergeschoss in Flammen gestanden. Die Wohnung sei zunächst nicht bewohnbar. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

