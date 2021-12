77-jährige Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine 77 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Breklum (Kreis Nordfriesland) lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau hat ersten Erkenntnissen zufolge die B5 überquert, ohne auf den Verkehr zu achten und wurde dabei von einem Auto erfasst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 77-Jährige erlitt dabei schwere Kopf-, Bein und Rumpfverletzungen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 74-jährige Autofahrer habe einen Schock erlitten.

Eine 77 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Breklum (Kreis Nordfriesland) lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau hat ersten Erkenntnissen zufolge die B5 überquert, ohne auf den Verkehr zu achten und wurde dabei von einem Auto erfasst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 77-Jährige erlitt dabei schwere Kopf-, Bein und Rumpfverletzungen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 74-jährige Autofahrer habe einen Schock erlitten.