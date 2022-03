79-Jähriger mit Rauchgasvergiftung nach Brand in Freiberg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Freiberg ist ein 79-Jähriger verletzt worden. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde deshalb im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer sei am Montagabend vom Herd in der Küche ausgegangen. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

