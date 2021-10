80-Jähriger mit Rad bei Unfall in Mohnheim schwer verletzt

Ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mohnheim (Kreis Mettmann) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Montagnachmittag auf der Rheinpromenade in Richtung Düsseldorf unterwegs, als ihn ein Autofahrer in einem Kreisel übersah, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Als möglichen Grund für die Kollision gab der Autofahrer die tiefstehende Sonne an.

