84 hessische Schulen für Programm «Lesescouts» angemeldet

Ein Bücherstapel liegt in einer Buchhandlung auf dem Tisch. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

In Hessen sind derzeit 84 Schulen für das Landesprogramm «Lesescouts» angemeldet. Mit dem Programm soll die Motivation der Schüler für das Lesen erhöht werden. Das Projekt richtet sich ausdrücklich auch an Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder mit geringen Deutschkenntnissen, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der fraktionslosen Abgeordneten Alexandra Walter in Wiesbaden mitteilte.

In Hessen sind derzeit 84 Schulen für das Landesprogramm «Lesescouts» angemeldet. Mit dem Programm soll die Motivation der Schüler für das Lesen erhöht werden. Das Projekt richtet sich ausdrücklich auch an Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder mit geringen Deutschkenntnissen, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der fraktionslosen Abgeordneten Alexandra Walter in Wiesbaden mitteilte.

Bei den «Lesescouts» handelt es sich um Jugendliche, die mit der Unterstützung ihrer Lehrkräfte in verschiedenen Aktionen rund um das Thema Lesen ihre Mitschüler zum Mitmachen animieren wollen. Dabei geht es etwa um Leseveranstaltungen, das Betreuen der Schulbibliothek oder die Unterstützung bei der Buchauswahl.

In den vergangenen Jahren haben beim «Lesescouts»-Programm laut Lorz drei Schulen ihre Teilnahme beendet. Grund dafür seien zwei Wechsel sowie eine Pensionierung der jeweils betreuenden Lehrkräfte gewesen. Bei dem Projekt ist seit dem Jahr 2018 die Stiftung Lesen Kooperationspartner des hessischen Kultusministeriums.

Eine Befragung der Betreuer des Projekts habe auch positive Auswirkungen bei den Ausleihzahlen in den Schulbibliotheken ergeben, teilte der Kultusminister mit. Bücher, die von den «Lesescouts» in Klassen oder in der Bibliothek vorgestellt wurden, seien deutlich stärker nachgefragt gewesen als solche, die von den Lehrkräften empfohlen wurden. Auch die Eltern und Fördervereine unterstützten die Schulbibliotheken stärker etwa durch Spenden oder gutes Mobiliar.