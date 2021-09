84-Jährige in Radeberg von Lastwagen erfasst

Eine Seniorin ist in Radeberg (Landkreis Bautzen) von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die 84-Jährige hatte am Freitagnachmittag mit ihrem Rollator eine Straße überquert, als ein rechtsabbiegender Lastwagen sie erfasste, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Seniorin stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Seniorin ist in Radeberg (Landkreis Bautzen) von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die 84-Jährige hatte am Freitagnachmittag mit ihrem Rollator eine Straße überquert, als ein rechtsabbiegender Lastwagen sie erfasste, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Seniorin stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.