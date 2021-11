84-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

In Neubrandenburg ist eine 84-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie habe am späten Freitagnachmittag eine Straße überquert und sei mit dem Wagen eines 53-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit. Sie sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer blieb demnach unverletzt.

In Neubrandenburg ist eine 84-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie habe am späten Freitagnachmittag eine Straße überquert und sei mit dem Wagen eines 53-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit. Sie sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer blieb demnach unverletzt.