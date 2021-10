86-Jähriger mit Rollator von Auto angefahren

Ein 86-Jähriger ist in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fußgänger am Donnerstagnachmittag mit seinem Rollator die Poststraße queren. Ein 60-Jähriger übersah den Mann, als er aus der untergeordneten Straße Am Kanal in die Poststraße einbog - es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer gab an, den 86-Jährigen wegen der tiefstehenden Sonne übersehen zu haben. Zum Grad der Verletzung gab es zunächst keine weiteren Informationen. Ein Rettungswagen und ein Notarzt kamen zum Einsatz.

