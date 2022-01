96-Trainer vor Rostock-Spiel: «Ein Duell auf Augenhöhe»

Hannovers Trainer Christoph Dabrowski hat vor dem ersten Zweitliga-Spiel des neuen Jahres bei Hansa Rostock vor den Fähigkeiten des Aufsteigers gewarnt. «Rostock ist eine Mannschaft, die mit hoher Bereitschaft spielt und mit hoher Intensität», sagte der 96-Trainer am Mittwoch. «Das ist ein Duell auf Augenhöhe.»

Die Niedersachsen - derzeit Tabellen-15. - treten am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) in Rostock an. Die Tabellennachbarn starten beide mit 20 Punkten in das neue Jahr - die Hanseaten haben ein besseres Torverhältnis und rangieren auf Platz 14.

Nach dem 2:2 im Testspiel gegen Bremen sei Dabrowski zufrieden gewesen, er sieht aber im 96-Spiel noch Luft nach oben. «Wir haben an unserer Spielstruktur im Ballbesitz gearbeitet. Da haben wir immer wieder Verbesserungsbedarf.» Unter dem neuen Trainer gewann Hannover im Dezember zwei von drei Ligaspielen. «Ich habe das Gefühl, dass ich schnell einen Draht zur Truppe gefunden habe», bilanzierte er seine bisherige Zeit bei den Profis, die für den ehemaligen U23-Trainer Anfang Dezember als Interimstrainer begonnen hatte.

In der Hinrunde verlor Hannover mit 0:3 gegen Rostock. «Ich glaube, an dem Tag hat uns Hannover unterschätzt», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Mittwoch. «Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein, die werden uns nicht unterschätzen.»

Dabrowski sieht gute Chancen für einen erfolgreichen Einstand von Neuzugang Cedric Teuchert bei den Niedersachsen: «Ich glaube, dass er Bock hat, für 96 zu spielen und in dieser Stadt zu sein.» Das seien gute Voraussetzungen, dass er sein Potenzial «sichtbar» mache.

Nach längerer Verletzungspause kann Dabrowski auch auf Ron-Robert Zieler im Tor zählen. Auch Lukas Hinterseer und Hendrik Weydandt sind nach überstandener Corona-Quarantäne wieder auf dem Trainingsplatz.