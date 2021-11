A20 bei Tribsees wieder vierspurig befahrbar

Der fertiggestellte erste Bauabschnitt an der Ostseeautobahn A20. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Autofahrer können die Autobahn 20 bei Tribsees seit Montagnachmittag nach langer Zeit wieder auf vier Spuren befahren. Am Nachmittag seien die Fahrbahnen freigegeben worden, bestätigte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Grimmen. Die vier verengten Spuren - zwei je Fahrtrichtung - verlaufen über den schon fertiggestellten Brückenneubau, der eigentlich für die Fahrtrichtung Rostock vorgesehen ist. Zuvor war der Autobahnabschnitt für mehrere Stunden in Richtung Stettin gesperrt worden.

Der Neubau war durch den spektakulären Zusammenbruch der über einem großen Moorgebiet gebauten Straße im Herbst 2017 nötig geworden. Zuletzt verlief der Verkehr in Richtung Stettin zweispurig über eine Behelfsbrücke und in Richtung Rostock einspurig über den Brückenneubau. Im Dezember soll es wieder zu Sperrungen kommen, weil dann die Behelfsbrücke abtransportiert werden soll. Anschließend soll auch auf dieser Seite eine neue Brücke gebaut werden. Insgesamt sollen die Bauarbeiten bis Ende 2023 abgeschlossen sein.