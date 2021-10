A23: 22-Jähriger verliert Kontrolle über Auto

In der Nacht zum Sonntag hat ein 22-Jähriger auf der A23 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Hamburg unterwegs, als das Fahrzeug nahe der Anschlussstelle Pinneberg-Mitte ins Schleudern geriet. Daraufhin drehte sich das Auto, prallte gegen die Leitplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Da der Unfallwagen zum Teil auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn ragte, musste dieser kurzzeitig gesperrt werden.

