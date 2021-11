A7 nahe Göttingen nach Unfall in Richtung Norden gesperrt

Nach einem Unfall südlich von Göttingen ist die Autobahn 7 am Mittwochabend in Richtung Norden voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, laufen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch. Zuvor hatte es zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal einen Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Wie er passierte und ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Wenig später kam es dann auch noch zu einem Unfall im Rückstau - zwischen Hedemünden und Lutterberg - an dem laut Polizei mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Wie lange die Vollsperrung andauern sollte, war am Abend offen. Die Gegenfahrbahn sei nicht betroffen.

