Ab Montag Besuchsverbot in der Helios Klinik Bleicherode

Wegen der stark gestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen in Thüringen verhängt die Helios Klinik in Bleicherode ab Montag ein Besuchsverbot. «Wir bedauern diesen Schritt sehr, denn wir wissen, wie wichtig der persönliche Kontakt zu Angehörigen ist», sagte Alexandra Jung, Assistentin der Klinikgeschäftsführung, am Freitag. Dennoch halte man das Besuchsverbot für wichtig, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen und die stationäre und ambulante Patientenversorgung aufrechtzuerhalten.

Ausnahmeregelungen gebe es nur in medizinischen Notfällen, hieß es. Alle Besucher, die als Ausnahme das Klinikgebäude betreten dürften, unterliegen der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) und müssen den Nachweis dafür bereithalten. Zusätzlich müssen alle Besucher einen schriftlichen Nachweis zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen.