Abellio scheidet in NRW Ende Januar aus: Neue Betreiber

Die angeschlagene Regionalbahn Abellio scheidet in NRW zum 31. Januar 2022 aus dem Zugverkehr aus und übergibt ihre Linien an neue Betreiber. Das teilte die Abellio-Geschäftsführung am Dienstag bei einer Betriebsversammlung des Unternehmens in Hagen mit. Auch das Personal soll übernommen werden.

Die angeschlagene Regionalbahn Abellio scheidet in NRW zum 31. Januar 2022 aus dem Zugverkehr aus und übergibt ihre Linien an neue Betreiber. Das teilte die Abellio-Geschäftsführung am Dienstag bei einer Betriebsversammlung des Unternehmens in Hagen mit. Auch das Personal soll übernommen werden.

Bisher entfällt etwa jeder sechste Zugkilometer im Schienen-Personennahverkehr (SPNV) von NRW auf Abellio, das mit mehr als 1000 Beschäftigten wichtige Linien wie den RE1 von Aachen nach Hamm, den RE 19 von Düsseldorf nach Kassel und die S2 von Dortmund nach Essen betreibt.

Ziel sei es, die mehr als 1000 Arbeitsplätze der Mitarbeiter nachhaltig zu sichern und eine geordnete Übergabe an neue Betreiber auf den Weg zu bringen. Dazu werde Abellio die nötigen Verkehrungen treffen, hieß es in der Mitteilung.

Die NRW-Nahverkehrsverbünde hatten zuvor die langfristigen Verträge mit Abellio gekündigt und für die NRW-Verbindungen des Bahnunternehmens sogenannte Notvergaben ab dem 1. Februar 2022 vorbereitet. Abellio selbst sei für Angebote im Rahmen der Notvergaben nicht eingeladen worden und habe deshalb auch keine Angebote abgegeben, teilte das Unternehmen mit.

Abellio steckt in Nordrhein-Westfalen mit seinem Bahngeschäft tief in den roten Zahlen und durchläuft seit dem 1. Oktober ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Die Entscheidung betreffe nur die Abellio Rail GmbH in NRW, Unternehmen des Anbieters in anderen Bundesländern seien nicht betroffen, betonte Abellio.