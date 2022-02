Abgelenkter Fahrer: Gemüselaster fährt in einen Graben

Ein mit 20 Tonnen Gemüse beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen im Landkreis Rotenburg blieb der Lastwagen im Graben stehen - Ursache des Unfalls war ersten Ermittlungen zufolge Ablenkung am Steuer: In der Zugmaschinen fanden die Beamten frisch zubereitete Lebensmittel. Für die Bergung ist schweres Gerät nötig. An der Unfallstelle wurde der Hauptfahrstreifen für die Bergung zunächst gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Ein mit 20 Tonnen Gemüse beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen im Landkreis Rotenburg blieb der Lastwagen im Graben stehen - Ursache des Unfalls war ersten Ermittlungen zufolge Ablenkung am Steuer: In der Zugmaschinen fanden die Beamten frisch zubereitete Lebensmittel. Für die Bergung ist schweres Gerät nötig. An der Unfallstelle wurde der Hauptfahrstreifen für die Bergung zunächst gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.