Abgestellte Waggons brennen: Aufwendiger Löscheinsatz

Aus unbekannter Ursache sind in Münster zwei in der Nähe des Hauptbahnhofs abgestellte Personen-Waggons ausgebrannt. Ein Mensch, der sich dort in der Nacht zum Samstag aufgehalten hatte, sei unverletzt gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit. Aufgrund der zahlreichen Gleise sei es zunächst schwierig gewesen, zum Brandort zu gelangen. Auch weil die Abteile einzeln gelöscht und teilweise demontiert werden mussten, seien die Löscharbeiten aufwendig gewesen: Acht Löschzüge mit 72 Einsatzkräften seien daher beteiligt gewesen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

