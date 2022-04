Felix Magath hat Verständnis für den Fan-Boykott der Hertha-Profis nach dem 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart geäußert. «Die Mannschaft ist schon letzte Woche nicht zu den Fans gegangen. Sie waren mit der Aktion nicht einverstanden. Das haben wir letzte Woche demonstriert, das ist in Ordnung so weit, dass die Spieler sich wehren gegen die Maßnahme damals», sagte der Trainer der Berliner am Sonntagabend.