Von Verletzungen geplagt und doch selbstbewusst geht die SpVgg Greuther Fürth in ihr erstes Abstiegs-Endspiel der Fußball-Bundesliga. «Die Mannschaft ist absolut bereit, an ihr Leistungsmaximum zu gehen, und deswegen freue ich mich auch auf das Spiel», sagte Fürth-Trainer Stefan Leitl am Freitag. Die Kleeblätter empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den aktuellen Tabellenvierten Bayer 04 Leverkusen.