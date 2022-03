Hertha BSC bekommt im Abstiegskampf mit Felix Magath auch aufmunternde Worte vom Lokalrivalen 1. FC Union. «Das glaube ich schon, dass er da noch was bewegen kann», sagte Unions Trainer Urs Fischer über die Arbeit von Magath im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga in Berlin.

Die Hertha hatte am Sonntag überraschend den 68-jährigen Magath als Nachfolger von Trainer Tayfun Korkut geholt. Union liegt als Tabellen-Achter vor dem 27. Spieltag 15 Punkte vor der Hertha, die den vorletzten Rang belegt. Zum direkten Duell kommt es am 9. April im Olympiastadion. Beide bisherigen Derbys in dieser Saison hat Union gewonnen (2:0/Bundesliga, 3:2/DFB-Pokal).

Als Pluspunkt bezeichnete Fischer das Engagement von Athletiktrainer Werner Leuthard (60), den Magath diese Woche zurück nach Berlin holte. Leuthard war in Fischers Zeit beim FC Basel 2016/2017 dort für die Fitness der Spieler zuständig.