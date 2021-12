Adventskranz löst Brand aus: 92-Jährige aus Wohnung gerettet

Die Feuerwehr in Paderborn hat eine 92 Jahre alte Frau aus ihrer brennenden Wohnung gerettet, nachdem ein Adventskranz ein Feuer entfacht hat. Zwei Fußgänger bemerkten am Dienstag Rauch aus einem gekippten Fenster des Hauses in Paderborn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weil die Fußgänger kein Handy dabei hatten, hielten sie eine Autofahrerin an, die den Notruf wählte. Die Feuerwehr habe die 92-Jährige in ihrer Erdgeschosswohnung auf dem Boden liegend gefunden. Sie sei ansprechbar gewesen und werde mit einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt.

Die Feuerwehr in Paderborn hat eine 92 Jahre alte Frau aus ihrer brennenden Wohnung gerettet, nachdem ein Adventskranz ein Feuer entfacht hat. Zwei Fußgänger bemerkten am Dienstag Rauch aus einem gekippten Fenster des Hauses in Paderborn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weil die Fußgänger kein Handy dabei hatten, hielten sie eine Autofahrerin an, die den Notruf wählte. Die Feuerwehr habe die 92-Jährige in ihrer Erdgeschosswohnung auf dem Boden liegend gefunden. Sie sei ansprechbar gewesen und werde mit einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt.

Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass ein Adventskranz mit Wachskerzen den Brand ausgelöst hatte. Die Feuerwehr wies darauf hin, brennende Kränze nie unbeaufsichtigt zu lassen und nur frisches Tannengrün zu verwenden. Kerzen sollten nie bis zum Ende abgebrannt werden.