Älteres Ehepaar überfallen und schwer verletzt

Ein älteres Ehepaar ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Überfall im eigenen Haus in Augsburg schwer verletzt worden. Die Täter seien in das Einfamilienhaus der Senioren im Stadtteil Bergheim eingebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Er machte keine Angaben dazu, auf welche Weise das Paar verletzt wurde. Zu den Tätern lägen bislang nur Hinweise auf eine slawische Sprache vor. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Details zur Tat wurden zunächst nicht mitgeteilt.

