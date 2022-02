Ätzendes Öl verletzt Fahrer eines Gabelstaplers schwer

Bei einem Arbeitsunfall ist der Fahrer eines Gabelstaplers im Landkreis Konstanz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war an seinem Fahrzeug auf dem Firmengelände in Stockach ein Hydraulikschlauch geplatzt. Daraufhin sei das ätzende Hydrauliköl in das Gesicht des Mannes gespritzt. Der Arbeiter wurde nach dem Vorfall am Dienstag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Bei einem Arbeitsunfall ist der Fahrer eines Gabelstaplers im Landkreis Konstanz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war an seinem Fahrzeug auf dem Firmengelände in Stockach ein Hydraulikschlauch geplatzt. Daraufhin sei das ätzende Hydrauliköl in das Gesicht des Mannes gespritzt. Der Arbeiter wurde nach dem Vorfall am Dienstag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.