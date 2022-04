Mit dem Verkauf der ersten Früchte aus Folientunneln hat in Hessen die Erdbeersaison begonnen. Durchschnittlich jede dritte Erdbeere im Land stamme mittlerweile aus diesem geschützten Anbau, teilte der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen am Donnerstag in Kassel mit. Die Tendenz sei steigend und ein wichtiges Standbein bei der Einkommenssicherung der Bauern, weil das Wetter dort keine so großen Einflüsse habe. Die Ernte in den Folientunneln beginne rund vier Wochen vor der Freilandernte. Nach Angaben des Landesbetriebes bauen in Hessen Rund 170 Betriebe auf mehr als 1100 Hektar die beliebten Früchte an.