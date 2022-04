Die Rapsfelder blühen wieder in Niedersachsen - dank guter Preise sind in jüngster Zeit die Anbauflächen für die Ölpflanze gestiegen. Das war nicht immer so, erklärte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen am Freitag: Der Rapsanbau war in den vergangenen Jahren stetig zurückgefahren worden, was zum Teil an schlechten Erträgen und niedrigen Marktpreisen lag.