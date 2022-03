Traktoren mit angehängten Pflügen und Drillmaschinen sind derzeit ein alltägliches Bild auf den Feldern. Die Frühjahrsaussaat ist in Thüringen in vollem Gange.

Die Frühjahrsaussaat auf den Feldern in Thüringen läuft nach Angaben des Landesbauernverbandes aktuell ohne Probleme. «Die Landwirte kommen gut voran», sagte der zuständige Pflanzenbaureferent André Rathgeber auf Anfrage. Derzeit werde vor allem Sommergetreide wie Braugerste gedrillt. Die Aussaat von Mais folge etwa einen Monat später, auch Saatkartoffeln kämen in der Regel etwa Mitte bis Ende April in die Böden. Auf dem Großteil der Anbaufläche sei allerdings schon im Herbst gesät worden, das betreffe vor allem Winterweizen und Winterraps.

Der im März bislang im Wesentlichen ausgebliebene Niederschlag ist nach Einschätzung des Fachmanns aktuell noch kein Problem für die Landwirte. Dies sei den reichlichen Niederschlägen Anfang des Jahres zu verdanken. Zwar sei zu merken, dass der Oberboden auf den Feldern wieder trockener werde. «Für die Aussaat und die Düngung ist das vorteilhaft», sagte Rathgeber. «Aber in den nächsten zwei Wochen könnten wir schon wieder Regen gebrauchen.»

Keine wirklich nennenswerte Aufstockung erwartet der Verband in diesem Jahr bei der Anbaufläche für Sonnenblumen, die im vergangenen Jahr mit 1900 Hektar in Thüringen recht klein war. Nur einzelne Landwirte, die Sonnenblumen für die Gewinnung von Speiseöl anbauen, wollen demnach die Menge erhöhen. Wegen des Krieges in der Ukraine drohen hier weltweit Engpässe. Die Ukraine ist ein wichtiger Produzent von Sonnenblumen.

Im vergangenen Jahr hatten die Landwirte in Thüringen nach Zahlen des Statistischen Landesamtes insgesamt rund 604.000 Hektar Ackerfläche bestellt, davon gut die Hälfte mit Getreide. Wichtigste Getreideart im Freistaat ist Winterweizen, der im vergangenen Jahr auf rund 200.000 Hektar angebaut wurde.