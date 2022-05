Ein 22-Jähriger ist in Mayschoß (Landkreis Ahrweiler) mit seinem Quad in ein geparktes Auto gestoßen und schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen, die zu dem Zeitpunkt an dem Wagen standen, wurden ebenfalls verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Quadfahrer musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Ein Rettungswagen brachte die beiden anderen Verletzten in ein Krankenhaus.