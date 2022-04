Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist ein 24 Jahre alter Autofahrer in Schwaben ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der Mann am frühen Morgen bei Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Der 24-Jährige starb noch am Unfallort.

